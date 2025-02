WeWork oficializa fim da sociedade com o Softbank no Brasil

A WeWork no Brasil oficializou nesta segunda-feira, 24, a saída do Softbank, gigante japonês de investimentos, que vendeu sua participação de 49,9% na operação local em janeiro. Com isso, a multinacional WeWork Inc. volta a deter 100% de suas operações no País. O negócio já recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Assim como lá fora, a empresa de escritórios compartilhados passou por uma crise detonada pela pandemia, quando boa parte de seus clientes migrou para o expediente em home office.

Além disso, a WeWork entrou em declínio pela dificuldade de consolidar o seu modelo de negócios de escritórios compartilhados.

A empresa aluga andares inteiros em prédios corporativos em contratos que geralmente duram 5 a 15 anos e têm cláusulas rígidas de rescisão.

Já o seu negócio consiste na sublocação dos espaços em contratos flexíveis.

Isso criou problemas de fluxo de caixa, e levou a empresa a atrasar pagamentos de aluguéis e ser alvo de ações de despejo, chegando a fechar cerca de cinco pontos comerciais.

Paralelamente, o Softank havia criado uma joint venture com a WeWork na America Latina em 2021, usando seu fundo de US$ 5 bilhões para a região e a experiência de ter trabalhado com a empresa de locação de escritórios nos Estados Unidos. Na época, era dono de 71% da operação.

Em meados de 2024, de acordo com fontes, os dois sócios fizeram um acordo e a WeWork passou a ser dona da operação na região, mas o grupo japonês permaneceu sócio da operação brasileira, com 49,9%.

Em janeiro, a WeWork fez um acordo para também ficar com essa fatia. Assim, os japoneses saíram de vez da sociedade.

Nos Estados Unidos, o Softbank é investidor antigo da WeWork, onde aplicou mais de US$ 10 bilhões, em uma parceria conturbada, que rendeu até uma série, chamada “WeCrashed”.

Os japoneses amargaram prejuízos e tentaram, sem sucesso, abrir o capital do grupo em Nova York, em meio a uma briga com o fundador, o polêmico Adam Neumann, que foi afastado e viu seu empreendimento entrar em recuperação judicial, o “Chapter 11” na legislação norte-americana, com uma dívida de US$ 12 bilhões.

No auge, a empresa de escritórios chegou a valer quase US$ 50 bilhões, mas depois de sair da recuperação judicial, em meados do ano passado, era avaliada em US$ 665 milhões.

Para a reestruturação no Brasil, a WeWork contratou a Alvarez & Marsal, mesma consultoria financeira que deu apoio à reestruturação lá fora, e o escritório Galdino Advogados, especialista em direito empresarial e litígio.

Atualmente, a WeWork opera 28 locais no Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e está focada em manter operações financeiramente sustentáveis.

“A reintegração da WeWork Brasil em nossa estrutura global é um passo importante para consolidar nossa posição no País e reflete nosso compromisso em firmar a bandeira da marca nesta importante região do mercado latino-americano”, disse John Santora, presidente da WeWork, em nota. “Essa integração é essencial para otimizar nossos processos e melhorar a eficiência operacional”, acrescentou Claudio Hidalgo, Presidente Regional da WeWork Latam, também em nota.