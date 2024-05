Weverton tira lições de revés em Barueri para o Palmeiras e mira Libertadores: ‘Aprendizado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 13:06 Para compartilhar:

Sem ter muito tempo para lamentar a derrota de domingo em Barueri, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda de olho no jogo do meio de semana contra o Independiente Dell Valle pela Libertadores. Experiente, o goleiro Weverton deu o tom do pensamento do grupo.

“Hora de olhar para a frente e aprender com os nossos erros, aprender com a derrota e já se preparar para o Independiente. Vamos ter pela frente um adversário jovem e que joga com muita intensidade”, comentou o goleiro.

A derrota de domingo impediu o Palmeiras de brigar diretamente pela primeira posição do Brasileiro. Segundo Weverton, o momento é de reflexão. “Perder nunca é bom, mas muitas vezes a derrota nos traz aprendizado e lições para o próximo jogo. No domingo, em Barueri, as coisas não deram certo”, disse o goleiro.

Apesar do revés, ele declarou que o Palmeiras tem uma estratégia de trabalho e deve seguir o seu planejamento. “Criamos boas oportunidades até para sair em vantagem no placar. Mas futebol é isso. Temos que olhar o jogo com uma visão mais ampla e entender que nem tudo foi um desastre”, afirmou.

O jogador destacou ainda a maturidade do grupo para assimilar o revés e virar a chave. “Somos experientes o suficiente para entender que não podemos ficar dando desculpas. Sabemos o que temos de fazer nesses dois dias de treinos até o dia da partida”, comentou.

Na atividade desta segunda-feira, os atletas que participaram do duelo com o Athletico-PR fizeram um trabalho regenerativo no centro de excelência. Já o restante do grupo participou de um coletivo realizado em espaço reduzido.