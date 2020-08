Weverton projeta clássico da final e elogia atuação dos atletas da base Após garantir a classificação para a decisão do Paulistão, Palmeiras pode voltar a levantar a taça da competição, algo que não acontece desde 2008, e evitar o tetracampeonato do rival

Após jogar bem e criar muitas oportunidades de gol, o Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Patrick de Paula, cria da base, e se classificou para a final do Campeonato Paulista. O adversário será o Corinthians, em dois clássicos que prometem ser emocionantes. Os atletas da base foram os grandes destaques da partida e ajudaram a garantir a vaga na decisão.

Na saída do campo, o goleiro Weverton projetou a final contra o Corinthians e ressaltou a importância da presença dos jogadores da base do elenco, que tem tido oportunidades com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vale destacar que este foi o primeiro gol da Patrick de Paula como profissional.

– Não pode faltar lutar e entrega. É final de campeonato, e ainda é clássico. Então, dá um sabor especial para o campeonato. É dedicação, luta, vontade. A gente tem exemplo agora, que a quinze dias atrás tivemos a chance de jogar e tirar lições do que foi aquele jogo. Agora é se preparar bem para quarta-feira , fazer um bom jogo e largar bem – apontou, e em seguida completou.

– Eu acho que é muito bom vê-los (jovens da base) jogar. A disposição e a alegria que eles têm. A gente está feliz, está contente. O professor é um cara experiente, sabe lidar com ele, sabe colocar no momento. Eles têm entrado e tem correspondido muito bem. A gente está feliz e esperamos que eles possam evoluir. Será muito importante, não só eles, como todo elenco. – frisou.

Além disso, o Palmeiras pode voltar a vencer o Campeonato Paulista, taça que não levanta desde 2008, e evitar que o rival conquiste o tetracampeonato seguido do torneio. O goleiro palmeirense comentou também sobre a final em meio à uma pandemia global de Covid-19.

– A temporada, começou normal, mas agora está estranha com toda essa loucura que virou o planeta. Mas ainda assim a gente tem a chance de ter um bom ano, de faz coisas boas e a grande oportunidade já está aqui. Quarta-feira e depois no sábado para a gente ter um pouco de alegria dentro dessa loucura toda que está o mundo – salientou.

O primeiro confronto entre Palmeiras e Corinthians, acontece na próxima quarta-feira, na casa do alvinegro. O jogo de volta, por sua vez, acontece no sábado, mesmo dia da abertura do Campeonato Brasileiro 2020, após meses de paralisação em virtude da pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso e mexeu com o calendário do futebol brasileiro.

