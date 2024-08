Weverton não se conforma com eliminação do Palmeiras na Libertadores: ‘Não estamos acostumados’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 0:12 Para compartilhar:

O goleiro Weverton não escondeu seu inconformismo com a eliminação do Palmeiras para o Botafogo, após empate, por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O atleta afirmou que o sofrimento foi ainda maior com a anulação do gol de Gustavo Gómez, que garantiria a vitória e a decisão nos pênaltis.

“Difícil ser eliminado depois de uma emoção de virar o jogo praticamente na última bola. A equipe se entregou até o fim, ficou no seu limite. Faltou um pouco mais de capricho no primeiro tempo e sorte no segundo. Infelizmente mais uma eliminação, e dói, não estávamos acostumados com isso”, disse o goleiro.

“Agora é levantar a cabeça, seguir trabalhando e agora focar no Campeonato Brasileiro. Cada partida será uma decisão. Queríamos avançar, mas não conseguimos. Cada um fez o seu melhor, mas infelizmente não deu”, afirmou Weverton para a TV Globo ainda no gramado do Allianz Parque.

Eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, competição na qual perdeu para o Flamengo, o Palmeiras vai concentrar toda a atenção no Campeonato Brasileiro. O time vai jogar no sábado, às 18h30, contra o Cuiabá, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O time, que busca o tricampeonato nacional, soma 41 pontos, na terceira colocação, cinco atrás do líder Botafogo.