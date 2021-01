Weverton minimiza classificação sofrida: ‘Esse jogo não apaga nosso brilho’

A até então campanha invicta do Palmeiras na Copa Libertadores quase ruiu da pior maneira possível. Nesta terça-feira, após vencer o River Plate por 3 a 0 na Argentina, caiu por 2 a 0 em casa, se classificando à final da competição de forma sofrida. Uma dificuldade reconhecida pelo goleiro Weverton após o duelo no Allianz Parque. Mas que, na sua opinião, não apaga o brilhantismo da participação do time na competição.

“A gente sabia que ia ser duro, difícil, por mais que tivesse sido 3 a 0 lá. Sabíamos que nada estava definido. Fizemos 2 grandes jogos, administramos no final. Chegamos à final por mérito. Não é esse jogo que vai apagar nosso brilho. Vamos continuar trabalhando temos tudo para fazer um grande ano e uma grande decisão”, afirmou o goleiro.

Dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras vinha avançando no mata-mata sem maiores sustos, tendo eliminado o equatoriano Delfin e o paraguaio Libertad nas fases anteriores. Um cenário bem diferente ao encarado diante do River Plate.

Na noite desta terça-feira, o Palmeiras sofreu dois gols no primeiro tempo. E o cenário só não se tornou pior na etapa final por causa de decisões da arbitragem com o auxílio do VAR, anulando um gol do River Plate e ainda desmarcando um pênalti para o time argentino.

Na avaliação de Weverton, o Palmeiras se abalou psicologicamente com o primeiro gol marcado pelo River Plate em jogada de bola parada e sentiu falta dos seus torcedores no momentos de dificuldade. Para o goleiro, porém, o time tem tudo para fazer um fim de temporada brilhante, pois está nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores.

“Sofremos gol de bola parada, que não costumamos sofrer. Parte emocional afetou um pouco. O torcedor seria um auxílio. A festa lá fora nos animou. Merecíamos um estádio cheio, mas o mais importante é a classificação. Vamos nos preparar bem”, disse.

A decisão da Libertadores está agendada para 30 de janeiro, no Maracanã. O adversário do Palmeiras sairá do duelo desta quarta-feira entre Santos e Boca Juniors, na Vila Belmiro. O time alviverde chega à final com 9 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 32 gols marcados e 6 gols sofridos.

