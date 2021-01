Weverton lamenta gol contra e diz que Palmeiras não se abaterá com derrota

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, nesta quinta-feira, no Mané Garrincha, representou um revés para o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas não pode abalar a confiança do time, que vinha embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians. O alerta foi feito pelo goleiro Weverton após o duelo, lembrando que em breve o time vai decidir a Libertadores, dia 30, contra o Santos, e a Copa do Brasil, diante do Grêmio.

“O trabalho está sendo muito bem feito, estamos no caminho certo. É uma derrota que não pode nos abater, tem muito trabalho pela frente, muita coisa grande. Agora é ter tranquilidade, administrar bem e pensar no próximo adversário, que é o Ceará”, disse o goleiro.

Com a derrota, o Palmeiras parou nos 51 pontos, em quinto lugar no Brasileirão. E ainda fará dois jogos antes da decisão com o Santos: enfrentará o Ceará, domingo, no Castelão, e vai receber o Vasco, na próxima terça-feira, no Allianz Parque.

Na avaliação de Weverton, a maratona de jogos atrapalhou o desempenho do Palmeiras, especialmente após o time ficar em desvantagem por um lance bizarro, em que Kuscevic acertou Luan, marcando contra. Para ele, o time se desorganizou ao tentar buscar o empate.

“Foi um jogo difícil, truncado, de dois concorrentes que estão brigando pelo título. Criamos as oportunidades primeiro e não conseguimos fazer. O Flamengo foi mais feliz, em uma infelicidade nossa. Aí, quem toma gol primeiro acaba correndo mais, se desorganizando mais. A gente vem em uma maratona e correr mais e correr errado é sempre mais difícil”, afirmou.

