Weverton lamenta chances perdidas pelo Palmeiras e avisa: ‘Não podemos nos abater’ Um dos principais destaques do Verdão na temporada, o camisa 21 reconheceu a superioridade do Flamengo

A desorganização do Palmeiras diante do Flamengo, nesta quinta-feira (21), no Estádio Mané Garrincha, foi pauta da entrevista na saída do gramado. Segundo o goleiro Weverton, um principais destaque do Palmeiras na atual temporada, o Verdão não soube aproveitar as chances criadas e esbarrou na dificuldade de enfrentar uma equipe qualificada.

– Foi um jogo difícil, truncado. São dois concorrentes pelo título. Criamos as oportunidades primeiro, mas não conseguimos fazer. O Flamengo foi mais feliz, em uma infelicidade nossa. Aí, quem toma gol primeiro acaba correndo mais, se desorganizando mais – analisou.

Além de destacar a eficácia da equipe de Rogério Ceni, o camisa 21 falou sobre a maratona de jogos do Palmeiras para justificar o desempenho aquém em Brasília.

– A gente vem em uma maratona e correr mais e correr errado é sempre mais difícil. Mas vamos continuar nosso trabalho, que está sendo muito bem feito.

Por fim, Weverton deixou claro que a derrota não pode ter influência no moral do Palmeiras, já que está classificado para duas finais.

– Estamos no caminho certo, é uma derrota que não pode nos abater. É continuar nosso trabalho, que temos muita coisa grande pela frente. Então, é ter tranquilidade, saber administrar bem e pensar no próximo adversário – finalizou.

O penúltimo compromisso do Verdão antes de enfrentar o Santos, pela finalíssima da Copa Libertadores da América, é diante do Ceará. A partida está prevista para este domingo (24), às 16 horas (de Brasília), no Castelão.

