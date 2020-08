Weverton é poupado contra o Flu e Felipe Melo fora por quatro jogos Técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou que o goleiro nem viajou para o Rio de Janeiro e Jailson será titular. Capitão demorará mais tempo para voltar ao time após lesão na coxa

O Palmeiras não terá o goleiro Weverton na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, nesta quarta-feira (12) às 21h30, no Maracanã. O camisa 1 será poupado por Vanderlei Luxemburgo e Jailson entra como titular pela primeira vez no ano em uma partida como titular.

A informação foi dada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em um live no Instagram organizada pela assessoria dele.

– O Palmeiras em algum momento vai ter de tomar uma decisão importante de preservar, como fiz agora. O Weverton está agarrando até agora, ele está com os pênaltis dentro dele. Deixei ele em São Paulo para descansar e vai jogar o Jailson, para tirar dele o Paulista. Amanhã vai acontecer isso com alguns jogadores, também – declarou Luxemburgo.

O técnico também falou sobre Felipe Melo, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. O capitão atuou no sacrifício na final do Paulistão e agora deverá ficar fora por quatro jogos até a recuperação total.

– O Felipe Melo tinha uma lesão que vai deixar ele afastado por quatro jogos. Ele não jogaria o segundo jogo, jogou pelo departamento médico e a estrutura que oferece a chance de tratar o atleta. Com o Felipe Melo a dor dói menos que todo mundo. A estrutura do Palmeiras nunca vi nada igual no futebol brasileiro. É um negócio espetacular em todos os sentidos – completou Luxa.

