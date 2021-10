Weverton e Piquerez se reapresentam ao Palmeiras; Gómez volta aos treinos neste sábado Verdão contará com os atletas que estavam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 na partida contra o Internacional

O Palmeiras conta com importantes reforços para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (17). O Verdão busca voltar a vencer no Brasileirão e, para isso, terá como opções os atletas que estavam com suas respectivas seleções pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Destes, Weverton e Piquerez já se reapresentaram ao Alviverde e realizaram trabalhos na Academia de Futebol. O zagueiro Gustavo Gómez, por outro lado, só volta aos treinos neste sábado (16), apesar de já estar em São Paulo.

Com os atletas, o Palmeiras entra em campo contra o Internacional no próximo domingo (17), às 16h (horário de Brasília).

