Weverton é oficializado como novo reforço do Internacional Lateral-direito foi anunciado neste sábado e fica por empréstimo até dezembro de 2023







O mercado da bola do Internacional está intenso nas últimas horas e o Colorado oficializou a chegada do lateral-direito Weverton, que estava no Vasco.

– VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Apesar de estar no elenco do time carioca, o atleta pertence ao Red Bull Bragantino e fica por empréstimo no Inter até dezembro de 2023.

Assim que foi anunciado, Weverton também teve o seu nome publicado no BID da CBF, o que deixa o jogador apto a estrear pelo clube gaúcho.

Confira a Ficha Técnica:

Nome: Weverton Guilherme da Silva Souza

Data de nascimento: 15/06/1999 (23 anos)

Local de nascimento: Maceió (AL)

Altura: 1,81m

Clubes: Santa Cruz (AL), Inter, Figueirense, Cruzeiro, Bragantino, Vasco da Gama e Inter.

E MAIS:

E MAIS: