Weverton é homenageado no Palmeiras e confia em fim da má fase: ‘Coisas vão voltar ao normal’

Com alguns jogos de atraso, finalmente o Palmeiras homenageou Weverton pelos 300 jogos defendendo o clube. Nesta quinta-feira, o goleiro recebeu uma camisa comemorativa com a marca histórica das mãos do vice-presidente Paulo Buosi. Celebrou o feito e aproveitou para mandar uma mensagem de esperança aos torcedores, um tanto desconfiados após a equipe cair de produção e só ganhar uma vez nas últimas oito partidas. “Coisas vão voltar ao normal.”

Agora com 308 jogos disputados na equipe, Weverton revelou que o grupo está focado e trabalhando muito para já desencantar contra o Fortaleza, na abertura da rodada do Brasileirão, sábado, no Allianz Parque.

“Vamos continuar fazendo o que fazemos de melhor, que é trabalhar e se dedicar”, afirmou o goleiro, nesta quinta-feira. “O torcedor palmeirense sabe bem o que podemos entregar dentro de campo. É natural que algumas vezes não fluam como esperamos, mas temos a certeza de que as coisas vão voltar ao normal”, disse, confiante.

O camisa 21 se apega aos feitos da equipe nos últimos anos para passar a mensagem otimista. “Já provamos o nosso valor e estamos aqui todos os dias para que possamos entregar nosso melhor desempenho dentro de campo para que as vitórias voltem”, enfatizou. “Há tantos anos mantendo esse elenco, na hora da adversidade, a gente se olha e sabe que vai melhorar. No futebol, do mesmo jeito que a bola bate e entra, tem dias que ela vai bater e sair, faz parte. Temos de ter tranquilidade nesse momento, trabalhar muito, lutar muito e se dedicar para as vitórias virem.”

A expectativa é de casa cheia diante do Fortaleza para a equipe voltar ao G-4. E a força das arquibancadas é apontada como um diferencial. Atualmente o Palmeiras figura no sexto lugar, com os mesmos 25 pontos de São Paulo e Fluminense, mas abaixo nos critérios de desempate.

“Quantos jogos já ganhamos graças ao torcedor fazendo a diferença? Sabemos reconhecer, sabemos que o Palmeiras é muito mais forte quando tem essa união. Dentro do nosso estádio, então, nem se fala”, avaliou. “Que o torcedor continue acreditando na gente, continue fazendo a sua parte, nos incentivando e lotando o estádio. Somos fortes com eles do nosso lado, e não tenho dúvidas de que no sábado ele vai nos apoiar, nos incentivar como sempre tem feito.”

O clamor por união é um dos pilares para o retorno dos triunfos e do bom futebol. Poupados no 0 a 0 com o Internacional, Rony e Dudu voltam e Abel Ferreira terá suas principais peças em campo. Impedido de jogar a Copa do Brasil contra o São Paulo por ter defendido o Red Bull Bragantino, Artur é outro titular confirmado.

“Ninguém quer passar por momentos difíceis, mas eles também nos fortalecem, nos preparam para o que vem pela frente. Essa é uma frase que o Abel tem falado, pois já passamos por isso em outras temporadas”, lembrou Weverton. “Suportamos bem, continuamos mantendo nossos princípios, nossas renúncias, nossas tarefas, e isso nos prepara para alcançar coisas grandes lá na frente. Temos feito um grande ano já, fomos campeões da Supercopa e do Paulista, e temos ainda Libertadores e Brasileirão. Vamos trabalhar para que seja o melhor ano possível.”

Sobre a homenagem pelos 300 jogos, ele agradeceu a lembrança e já fez prognóstico por novas marcas. Do atual elenco, ele só perde de Dudu, que atuou 439 vezes. No século, ainda fica atrás do ídolo Marcos, que atuou por 392 vezes.

“Sou um cara realizado e satisfeito. Tenho muita alegria de vir aqui todos os dias e me preparar. Enquanto tiver essa alegria e essa disposição, vou me preparar, olhar para a frente e ver que posso atingir mais marcas, mais jogos, chegar lá no topo”, projetou. “Isso só se conquista com o trabalho, não com o nome e nem com o que foi feito no passado. Cada vez mais temos de provar que merecemos estar jogando, completar números.”

