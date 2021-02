Weverton comenta sobre pênalti polêmico contra o Bragantino Lateral estava envolvido no lance e deu a sua visão sobre o que aconteceu na penalidade

O Bragantino fecha o domingo com um sabor amargo na garganta. Após engatar bons resultados no Brasileirão e sonhar até mesmo com Libertadores, o Massa Bruta foi superado pelo Internacional no Beira-Rio.

Com a derrota, o Red Bull Bragantino estaciona nos 44 pontos e fecha a rodada na 13ª posição.

