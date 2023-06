Weverton celebra recorde na Libertadores e cobra volta das vitórias no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 15:47 Compartilhe

O Palmeiras nem bem comemorou a classificação como melhor equipe da primeira fase da Copa Libertadores e já estava trabalhando de olho no Brasileirão nesta sexta-feira. Weverton se transformou no jogador do elenco com mais jogos na competição sul-americana nos 4 a 0 diante do Bolívar, na quinta. Ao mesmo tempo em que exaltou o feito de superar o ídolo Marcos, mostrou que já virou a chave e pediu concentração na visita ao Athletico-PR, na qual a equipe buscará redenção após perder para Bahia e Botafogo.

Ao entrar em campo contra os bolivianos, Weverton chegou a 58 partidas disputadas em Libertadores. Marcos tinha 57. “Fico muito feliz por alcançar mais essa marca. A gente sabe o quanto é difícil, ainda mais em Libertadores. O Palmeiras tem uma tradição muito grande nesta competição e ser o atleta que mais jogou pelo clube é muito gratificante”, comemorou o goleiro. “Toda vez que eu bato uma marca assim eu volto para o início e meus pensamentos da época. Um jogador, para permanecer muito tempo no clube, tem de ter regularidade, ganhar títulos e estar sempre buscando grandes objetivos para poder se sustentar. Isso tudo é fruto de muito sacrifício, de muita renúncia do dia a dia e espero que venham muitos mais jogos.”

A alegria de Weverton em seu 150º jogo sem sofrer gols entre as traves do clube, também ganhou um aditivo a mais: ele ajudou na conquista da melhor campanha da fase de grupos. Com 15 pontos, o Palmeiras terá a vantagem de decidir em casa até a semifinal.

“Foi uma vitória muito importante. É sempre bom vencer e tivemos mais uma vez o apoio incondicional do nosso torcedor durante os 90 minutos. A gente tinha um plano muito claro no início da Libertadores que era a classificação e depois a liderança geral. Isso foi alcançado e a gente fica muito feliz”, afirmou. “A gente vem traçando os objetivos e depois cumprindo. Foi mais um passo dado e sabemos da importância de decidir em casa até uma possível semifinal. Agora é pensar jogo a jogo, fase a fase, e na semana que vem vamos ver qual vai ser o nosso adversário e nos preparar bem para ele.”

O sorteio dos confrontos das oitavas de final ocorre somente na quarta-feira, na sede da Conmebol, no Paraguai. Antes disso, porém, o Palmeiras visita o Athletico-PR, no domingo, necessitando findar com a sequência ruim de duas derrotas no Brasileirão. Weverton prega atenção ao rival e reconhece que será uma dura batalha.

“A gente sabe que é difícil jogar lá. O Athletico é uma equipe muito forte, principalmente dentro da sua casa”, enfatizou. “Temos de nos preparar muito bem e descansar, pois o tempo para o próximo jogo é curto. O Athletico jogou na terça e isso faz muita diferença, mas o Abel (Ferreira) vai armar a melhor equipe para fazermos um bom jogo”, seguiu, sem esconder a missão palmeirense.

“O time precisa realmente voltar a vencer, o Brasileiro é um campeonato que precisamos estar sempre somando pontos. A gente vem de duas derrotas, então é uma oportunidade para voltarmos a vencer e seguir buscando nossos objetivos.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias