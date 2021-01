Weverton admite que parte emocional do Palmeiras pesou contra o River Plate Goleiro reconheceu partida abaixo da exigência contra os argentinos no Allianz Parque

O Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o River Plate, no Allianz Parque, mas avançou pelo placar feito na Argentina, quando superou a equipe de Marcelo Gallardo por 3 a 0. Melhor do Verdão na partida, o goleiro Weverton reconheceu que o emocional pesou, principalmente após os gols sofridos no primeiro tempo.

– A gente sofreu gol de bola parada, que não costumamos sofrer, e a parte emocional acaba afetando. A gente gostaria muito de ter o apoio do nosso torcedor, seria um auxílio. (Na rua) tivemos uma linda festa, nos deu ânimo, mas hoje o estádio merecia estar cheio. Infelizmente não está. A classificação veio e vamos trabalhar para terminar bem a Libertadores – definiu.

Questionado sobre a participação da arbitragem em lances capitais no segundo tempo com um gol e dois pênaltis anulados do River Plate, o goleiro falou sobre a pressão sofrida na etapa final.

– Temos de nos fortalecer, acreditar em Deus e no trabalho. Não foi a melhor partida, mas veio a classificação. Hoje vimos a mão de Deus operar na vida da gente. A bola passa de um lado, eu pego de outro, gol e pênalti anulados. Temos de comemorar até amanhã e começar a pensar no Brasileiro, até chegar a final da Libertadores – completou o goleiro.

O Palmeiras aguarda agora por Santos ou Boca Juniors para saber quem enfrenta na final do dia 30, no Maracanã. As equipes duelam nesta quarta-feira (13) na Vila Belmiro, após um empate sem gols na Argentina.

