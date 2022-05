‘Westworld’: Quarta temporada da aclamada ficção científica ganha teaser e data de estreia

A HBO divulgou nesta terça-feira (10) o primeiro teaser da quarta temporada de ‘Westworld’. A prévia também revelou que a série volta em 26 de junho. A nova temporada terá os retornos de Thandiwe Newton como Maeve, Ed Harris como o Homem de Preto, Jeffrey Wright como Bernard, Aaron Paul como Caleb Nichols e Evan Rachel Wood, que deve fazer uma nova versão de Dolores.





‘Westworld’ é situada em um futuro próximo, em que a humanidade criou o parque realista Westworld, onde as pessoas podem se divertir sem regras com os anfitriões. No entanto, as coisas começam a dar errado quando os robôs do parque começam a tomar consciência do que está acontecendo. Confira: