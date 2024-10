Western Alliance tem lucro por ação abaixo da expectativa no 3º trimestre; ação cai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 19:38 Para compartilhar:

A Western Alliance apresentou lucro líquido de US$ 199,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado (US$ 216,6 milhões). O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,80, também abaixo do mesmo período de 2023 (US$ 1,97) e menor do que a projeção da Factset, de US$ 1,90.

A receita da empresa foi de US$ 823,1 milhões, aproximadamente 15% maior do que em relação ao terceiro trimestre de 2023. A margem de juros líquida da empresa foi de 3,61%, uma queda em relação aos 3,67% no terceiro trimestre do ano passado. A redução da margem de juros líquida anual foi causada por rendimentos mais baixos dos empréstimos para aquisição de imóveis e taxas de depósito mais altas.

Às 18h56(de Brasília), a ação da Western Alliance recuava 5,17% no after hours de Nova York.