Western Alliance supera em lucro, mas decepciona em receita no 1º trimestre; ação cai 2%

A Western Alliance Bancorp divulgou na segunda-feira, 21, um lucro líquido de US$ 199,1 milhões no primeiro trimestre de 2025, um aumento de US$ 21,7 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2024. O lucro foi de US$ 1,79 por ação.

Os resultados superaram as expectativas do analistas da FacSet, que previam ganhos de US$ 1,78 por ação.

A holding bancária registrou uma receita de US$ 1,22 bilhão no período. Sua receita líquida de despesas com juros foi de US$ 788,2 milhões, o que não atendeu às previsões de Wall Street de US$ 792 milhões.

Às 19h55 (de Brasília), as ações da Western Alliance caíam 2,17% no after hours de Nova York.