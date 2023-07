Western Alliance lucra menos na comparação anual do 2º tri e ação cai 3% no after hours de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 18:22 Compartilhe

O banco Western Alliance reportou lucro líquido de US$ 215,7 milhões no segundo trimestre de 2023, uma queda em relação ao ganho de US$ 260,2 milhões em igual período de 2022. O resultado equivale a um lucro de US$ 1,96 por ação, ligeiramente aquém da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 1,97 por papel.

Já a receita líquida foi de US$ 669,3 milhões nos três meses encerrados em junho, 21% maior que no mesmo período no ano anterior. Essa métrica veio acima da projeção do mercado, de US$ 657 milhões.

Os depósitos totalizaram US$ 51 bilhões no segundo trimestre de 2023, o que representa um aumento de US$ 3,5 bilhões na comparação trimestral e uma queda de US$ 2,7 bilhões no comparativo anual.

“A Western Alliance continuou a executar com sucesso sua estratégia de reposicionamento de balanço e a retornar às operações comerciais normais, reforçando a liquidez e o capital, sustentando a lucratividade e expandindo os relacionamentos com os clientes”, disse o CEP Kenneth Vecchione em comunicado.

Após o balanço, a ação da holding bancária americana caía 3,67% nos after hours em Nova York, às 17h59 (de Brasília), depois de fechar o pregão à vista com alta de 8,13%.

