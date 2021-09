West Ham x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Tem duelo na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês neste domingo. Pela quinta rodada da competição nacional, o Manchester United visita o West Ham, buscando manter-se na liderança do torneio. O jogo acontece no Estádio Olímpico de Londres, na capital britânica, às 10h (de Brasília).

WEST HAM

Apesar do início invicto, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, o técnico David Moyes sabe do desafio que terá neste fim de semana. Para o treinador, sua equipe vai enfrentar um postulante ao título, que, na sua visão, tem um ótimo comandante.

– Eles (Manchester United) vão tentar ganhar a Premier League, é isso que esse clube faz. Desse ponto de vista, acho que eles se deram uma grande chance. Ele (Solskjaer) certamente tem uma equipe mais do que capaz este ano de vencer a Premier League e mais uma vez será muito competitiva – disse Moyes.

MANCHESTER UNITED

Técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer falou, antes do jogo, sobre a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube e o impacto que o camisa 7 trouxe aos demais jogadores. Segundo o norueguês, todos lidam bem com esta situação após a volta do atacante português

– Eu acho que a vida é normal, nós contratamos um bom jogador. Sempre há muita atenção em torno do Cristiano, ele lida com isso e os outros jogadores apenas seguem com o trabalho e lidam com isso também. Foi uma grande estreia, claro, na semana passada com o Newcastle, com a empolgação da torcida e eu achei que estivemos muito bem, lidamos com a situação e, claro, o Cristiano também cumpriu – disse Solskjaer.

FICHA TÉCNICA

West Ham x Manchester United

Premier League – Campeonato Inglês

5ª Rodada

​

Data e horário: 19/09/2021, às 10h (de Brasília)

​Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)

Árbitro: Martin Atkinson

Assistentes: Lee Betts e Richard West

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS TIMES

WEST HAM (Técnico: David Moyes)

Fabianski; Dawson, Zouma e Ogbonna; Coufal, Declan Rice, Soucek e Cresswell; Fornals, Bowen e Benrahma.







Desfalques: Michail Antonio (suspenso); Reid (dúvida).

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Luke Shaw; McTominay, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes e Pogba; Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Rashford, Amad Diallo, Henderson, Phil Jones e Cavani (lesionados).

