West Ham vence o Everton e sonha com vaga na Champions League Com golaço de falta, West Ham conquistou três pontos e ocupa a 5ª colocação da Premier League

Em jogo equilibrado, o West Ham conquistou grande vitória sobre o Everton por 2 a 1 pela Premier League. Cresswell abriu o placar para os Hammers em linda cobrança de falta, Holgate empatou para os Toffees e Bowen garantiu a vitória da equipe mandante, que segue brigando por vaga na Champions League.

GOLAÇO DE FALTA

O West Ham fez valer a superioridade técnica e buscou o gol desde o início do jogo. Aos 10 minutos, Bowen recebeu passe de fora da área e arriscou o chute, mas Pickford fez uma defesa segura. Aos 31, os Hammers tinham uma grande chance em cobrança de falta e Cresswell bateu com perfeição e anotou um golaço.

> Veja a tabela da Premier League



FINAL EQUILIBRADO

Após sofrer o gol, o Everton quase empatou a partida aos 39 minutos com Pickford lançando Richarlison pelo lado esquerdo do campo, mas o brasileiro infiltrou na área e bateu com muito perigo pela linha de fundo. Aos 42, o West Ham respondeu com Antonio sendo enfiado na área, driblando o goleiro adversário, mas finalizando sem ângulo pelo lado de fora da rede.

RESPOSTA IMEDIATA

Na segunda etapa, o Everton voltou com mais ímpeto ofensivo. No primeiro ataque, Calvert-Lewin recebeu passe na área e carimbou o travessão. Aos sete minutos, Holgate recebeu passe de Richarlison na entrada da área e bateu com desvio na zaga para empatar a partida. O West Ham respondeu com Antonio sendo lançado em profundidade e entrando na área livre de marcação, mas batendo para defesa de Pickford. No rebote, Bowen marcou para os Hammers.

E MAIS:

Saiba mais