West Ham vence Luton e assume liderança provisória do Inglês

O West Ham assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Luton por 2 a 1 nesta sexta-feira (1º), fora de casa, pela 4ª rodada.

O jogo marcou o retorno do tradicional estádio Kenilworth Road à primeira divisão, depois de três décadas de ausência.

Os torcedores do Luton fizeram uma grande festa antes da partida. O último jogo da equipe na elite do futebol inglês em casa tinha sido em 1992.

Tudo parecia preparado para “o maior conto de fadas do futebol”, como dizia uma faixa nas arquibancadas, mas a alegria acabou aos 37 minutos, quando Jarrod Bowen abriu o placar para o West Ham.

No segundo tempo, os ‘Hammers’ fizeram o segundo com Kurt Zouma (85′) e, nos acréscimos, o zagueiro Mads Anderson diminuiu para o Luton (90’+2).

Com o resultado, o West Ham chega a 10 pontos na tabela, um à frente do Manchester City, que no sábado recebe o Fulham.

— Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e resultados:

– Sexta-feira:

Luton Town – West Ham 1 – 2

– Sábado:

(08h30) Sheffield United – Everton

(11h00) Brentford – AFC Bournemouth

Manchester City – Fulham

Burnley – Tottenham

Chelsea – Nottingham

(13h30) Brighton – Newcastle

– Domingo:





(10h00) Crystal Palace – Wolverhampton

Liverpool – Aston Villa

(12h30) Arsenal – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. West Ham 10 4 3 1 0 9 4 5

2. Manchester City 9 3 3 0 0 6 1 5

3. Tottenham 7 3 2 1 0 6 2 4

4. Liverpool 7 3 2 1 0 6 3 3

5. Arsenal 7 3 2 1 0 5 3 2

6. Brighton 6 3 2 0 1 9 5 4

7. Aston Villa 6 3 2 0 1 8 6 2

8. Manchester United 6 3 2 0 1 4 4 0





9. Brentford 5 3 1 2 0 6 3 3

10. Chelsea 4 3 1 1 1 5 4 1

11. Crystal Palace 4 3 1 1 1 2 2 0

12. Fulham 4 3 1 1 1 3 5 -2

13. Newcastle 3 3 1 0 2 6 4 2

14. Nottingham 3 3 1 0 2 5 6 -1

15. Wolverhampton 3 3 1 0 2 2 5 -3

16. AFC Bournemouth 1 3 0 1 2 2 6 -4

17. Sheffield United 0 3 0 0 3 2 5 -3

18. Burnley 0 2 0 0 2 1 6 -5

19. Everton 0 3 0 0 3 0 6 -6

20. Luton Town 0 3 0 0 3 2 9 -7

