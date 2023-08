West Ham vence Chelsea (3-1) com gol de Paquetá; Aston Villa goleia Everton

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/08/2023 - 17:06 Compartilhe

Após dominar o jogo mas sem mostrar eficiência, o Chelsea foi surpreendido em sua visita ao West Ham neste domingo (20) com uma derrota por 3 a 1, marcada por um pênalti perdido por Enzo Fernández e pela estreia frustrante de Moisés Caicedo.

Os gols do marroquino Nayef Aguerd (7′), Michail Antonio (53′) e do brasileiro Lucas Paquetá (90+6′ de pênalti), decretaram o triunfo sobre os ‘Blues’, que chegaram a empatar por meio de Carney Chukwuemeka (28′) e poderiam até ter virado com um pênalti que foi perdido por Fernández (43′).

Depois do empate contra o Liverpool na primeira rodada, apesar de uma boa exibição, o Chelsea voltou a cair na dinâmica irregular da temporada passada, em que terminou na 12ª posição e fora da ‘zona europeia’. Com apenas um ponto, ocupa provisoriamente a 14ª posição.

Os mais de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão pela cotação atual) investidos neste mercado não renderam frutos neste domingo, com Christopher Nkunku machucado, Romeo Lavia ainda fora do elenco, uma fraca atuação do zagueiro Axel Disasi no segundo gol do West Ham e uma estreia apagada do equatoriano Moisés Caicedo, que cometeu um pênalti nos minutos finais.

A equipe comandada pelo argentino Mauricio Pochettino não conseguiu concretizar seu grande domínio, com 76% da posse de bola, devido ao insucesso dos seus atacantes e à grande partida do goleiro francês Alphonse Areola, eleito o melhor jogador em campo.

O estreante pelos ‘Hammers’ James Ward-Prowse cobrou escanteio e o marroquino Nayef Aguerd abriu o placar logo aos 7 minutos para os donos da casa.

Aos 28, Carney Chukwuemeka se livrou de vários zagueiros dentro da área do West Ham e conseguiu empatar. Minutos depois, o Chelsea poderia ter ficado em vantagem, mas Areola defendeu o pênalti cobrado por Fernández.

Na segunda etapa, Ward-Prowse tocou para Michail Antonio que mandou para o fundo da rede devolvendo a vantagem para os donos da casa (53′), mas pouco depois Aguerd, que já tinha um cartão amarelo desde o primeiro tempo, recebeu o segundo e foi expulso (67′).

– Estreia decepcionante de Caicedo –

O equatoriano Moisés Caicedo não viveu sua melhor estreia, ao cometer um pênalti que permitiu ao brasileiro Paquetá fechar o placar em 3 a 1.

Com este resultado, o Chelsea volta a ficar cercado de dúvidas, situação agravada pelas lesões no elenco.

Depois que o capitão Reece James machucou a coxa durante um treinamento, Chukwuenka saiu mancando do campo neste domingo, sem conseguir apoiar o pé esquerdo na grama.

No entanto, as baixas não explicam por si só os problemas do Chelsea, que foi incapaz de aproveitar a superioridade numérica após a expulsão de Aguerd.

O Everton também atravessa um difícil início de temporada. Foi goleado por 4 a 0 em sua visita ao West Ham e soma duas derrotas, cinco gols sofridos e nenhum marcado neste início de campeonato.

“Hoje queríamos muito, muito mesmo, fazer um bom jogo em casa que nos fizesse esquecer o jogo da semana passada”, comemorou o treinador espanhol Unai Emery, se referindo à goleada sofrida pelos ‘Villans’ na estreia na Premier League fora de casa contra o Newcastle (5-1).

A segunda rodada termina nesta segunda-feira, com a visita do Arsenal ao Crystal Palace, duas equipes que venceram na estreia na semana passada.

No momento, Brighton e Manchester City dividem a liderança após terem vencido seus dois primeiros jogos.





— Jogos da 2ª rodada da Premier League e classificação:

– Sexta-feira:

Nottingham – Sheffield United 2 – 1

– Sábado:

Fulham – Brentford 0 – 3

Wolverhampton – Brighton 1 – 4

Liverpool – AFC Bournemouth 3 – 1

Tottenham – Manchester United 2 – 0

Manchester City – Newcastle 1 – 0

– Domingo:

Aston Villa – Everton 4 – 0

West Ham – Chelsea 3 – 1





– Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brighton 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Manchester City 6 2 2 0 0 4 0 4

3. Brentford 4 2 1 1 0 5 2 3

4. Liverpool 4 2 1 1 0 4 2 2

. Tottenham 4 2 1 1 0 4 2 2

. West Ham 4 2 1 1 0 4 2 2

7. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3

8. Arsenal 3 1 1 0 0 2 1 1

9. Crystal Palace 3 1 1 0 0 1 0 1

10. Aston Villa 3 2 1 0 1 5 5 0

11. Nottingham 3 2 1 0 1 3 3 0

12. Manchester United 3 2 1 0 1 1 2 -1

13. Fulham 3 2 1 0 1 1 3 -2

14. AFC Bournemouth 1 2 0 1 1 2 4 -2

. Chelsea 1 2 0 1 1 2 4 -2

16. Sheffield United 0 2 0 0 2 1 3 -2

17. Luton Town 0 1 0 0 1 1 4 -3

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 1 5 -4

20. Everton 0 2 0 0 2 0 5 -5

./bds/jta/dam/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias