West Ham se afasta do rebaixamento e complica situação do Watford

O West Ham (15º) praticamente garantiu sua permanência na Premier League graças à vitória por 3 a 1 sobre o Watford (17º), nesta sexta-feira no encerramento da 36ª rodada.

Michail Antonio (aos 6 minutos), Tomas Soucek (10) e Declan Rice (36) colocaram o West Ham em uma confortável vantagem no primeiro tempo. O Watford diminuiu no segundo tempo por meio do atacante Troy Deeney (49), mas não conseguiu ir além disso.

Deeney acabou tendo que ser substituído devido a uma lesão.

Com 37 pontos, o West Ham está agora seis pontos acima da zona de rebaixamento, que é aberta por Bournemouth (18º) e Aston Villa (19º), faltando duas rodadas. Seu saldo de gols também é melhor do que o dos dois adversários; o que torna improvável sua queda para a segunda divisão.

Essa foi sua segunda vitória consecutiva, uma reação que o salvou de mais sofrimentos nos últimos jogos. Mais delicada é a situação de Watford, que fica com três pontos a mais que Bournemouth e Aston Villa, então ele terá que continuar lutando por sua permanência.

Este jogo encerrou a 36ª rodada da Premier League, onde o Liverpool, já matematicamente campeão há mais de duas semanas, perdeu por 2 a 1 para o Arsenal e se despediu esta semana do objetivo de bater o recorde de pontos na mesma temporada. Ele tem 93 e o recorde ainda pertence ao Manchester City de 2017-2018, que marcou 100 pontos.

— Resultados da 36ª rodada da Premier League e classificação:

– Terça-feira:

Chelsea – Norwich City 1 – 0

– Quarta-feira:

Manchester City – AFC Bournemouth 2 – 1

Burnley – Wolverhampton 1 – 1

Newcastle – Tottenham 1 – 3

Arsenal – Liverpool 2 – 1

– Quinta-feira:

Everton – Aston Villa 1 – 1

Leicester – Sheffield United 2 – 0

Crystal Palace – Manchester United 0 – 2

Southampton – Brighton 1 – 1

– Sexta-feira:

West Ham – Watford 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 93 36 30 3 3 77 29 48

2. Manchester City 75 36 24 3 9 93 35 58

3. Chelsea 63 36 19 6 11 64 49 15

4. Leicester 62 36 18 8 10 67 36 31

5. Manchester United 62 36 17 11 8 63 35 28

6. Wolverhampton 56 36 14 14 8 49 38 11

7. Tottenham 55 36 15 10 11 57 46 11

8. Sheffield United 54 36 14 12 10 38 35 3

9. Arsenal 53 36 13 14 9 53 45 8

10. Burnley 51 36 14 9 13 40 48 -8

11. Everton 46 36 12 10 14 42 53 -11

12. Southampton 46 36 13 7 16 46 59 -13

13. Newcastle 43 36 11 10 15 37 55 -18

14. Crystal Palace 42 36 11 9 16 30 47 -17

15. West Ham 37 36 10 7 19 47 60 -13

16. Brighton 37 36 8 13 15 37 53 -16

17. Watford 34 36 8 10 18 34 57 -23

18. AFC Bournemouth 31 36 8 7 21 37 62 -25

19. Aston Villa 31 36 8 7 21 39 66 -27

20. Norwich City 21 36 5 6 25 26 68 -42

