West Ham recusa oferta inicial do City por Paquetá, mas meia faz pressão para sair, diz jornal

O West Ham recusou uma primeira proposta feita pelo Manchester City para contratar Lucas Paquetá, mas o meia brasileiro está dedicado a convencer o clube londrino a liberá-lo. De acordo com o jornal britânico The Guardian, Paquetá está pressionando a diretoria, que deve receber uma nova proposta do City, dessa vez de valor mais alto.

A primeira tentativa do time de Manchester, segundo informado pelo periódico inglês, ficou abaixo das expectativas do West Ham, e a próxima oferta deve ser de 70 milhões de libras (R$ 436,7 milhões). Paquetá custou 51 milhões de libras quando foi comprado junto ao Lyon e se tornou a contratação mais cara da história do clube de Londres.

A resistência do West Ham em liberar o brasileiro de 25 anos se dá em razão da saída do volante Declan Rice para o Arsenal, em transferência de 105 milhões de Libras. Caso a nova negociação se concretize, o elenco ficará sem duas de suas principais peças de meio-campo. De acordo com a imprensa britânica, há um acerto para trazer o meias James Ward-Prowse, do Southampton, e Edson Álvarez, do Ajax.

A possível saída de Paquetá estaria gerando bastante desconforto nos bastidores, pois, após um início de oscilações, ele se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe, que brigou contra o rebaixamento no Campeonato Inglês da temporada passada. O meia da seleção brasileira fez cinco gols e deu sete assistências por seu time em 2022/2023. Foi um passe dele que permitiu a Bowen marcar o gol do título da Liga Conferência, em vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina.

No Manchester City, o brasileiro poderia preencher a lacuna deixada por Gundogan, agora jogador do Barcelona. Houve uma movimentação para levá-lo ao time de Pep Guardiola no ano passado, quando ainda jogava no Lyon, mas a negociação só foi cogitada porque havia a chance de Bernardo Silva ir embora. No final das contas, o português ficou.

