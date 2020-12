West Ham pode tentar a contratação de Giroud, do Chelsea, em janeiro

Perto do final do contrato com o Chelsea, que se encerra em junho, o atacante Olivier Giroud pode deixar os Blues em breve. De acordo com a imprensa britânica, o francês é alvo do West Ham e o clube londrino deverá apresentar uma proposta em janeiro.

Segundo o jornal “The Mirror”, a falta de espaço do jogador no Chelsea, que disputa posição com Timo Werner e Tammy Abraham, é a principal causa que faz o atleta pensar em deixar o Stamford Bridge. A proximidade da Eurocopa, que será realizada em 2021, faz o atacante temer perder espaço na seleção.

Ainda segundo a mídia local, o West Ham poderia vender o ucraniano Andriy Yarmolenko para abrir espaço para a chegada de Giroud.

