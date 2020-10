West Ham planeja dobrar salário de Declan Rice e estender contrato Clube londrino busca afastar interesse de gigantes europeus, principalmente do Chelsea

O West Ham está preparando uma grande oferta salarial para Declan Rice com o objetivo de espantar interessados no jovem meio-campista. Segundo o “Daily Star”, está se propondo a pagar 120 mil libras (R$ 877 mil) semanais pelo camisa 41, o dobro do que o atleta recebe atualmente no clube.

Além do aumento no salário, os Hammers planejam estender o contrato de Rice por mais um ano, sendo que o atual vínculo vai até 2024. Os donos do clube estão dispostos a fazer esforço pela permanência do atleta frente às especulações de grandes equipes, principalmente do Chelsea.

Os Blues contam com Kanté, Jorginho e Kovacic para a posição que ocupa Rice, sendo que os dois primeiros já foram cotados para deixar o time de Frank Lampard. Além disso, o camisa 41 jogou um período nas categorias de base do Chelsea, mas está no West Ham desde os 14 anos e foi promovido ao time principal em 2017.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também