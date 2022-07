West Ham anuncia contratação do italiano Gianluca Scamacca

LONDRES, 27 JUL (ANSA) – O West Ham reforçou seu setor ofensivo com a chegada do jovem atacante italiano Gianluca Scamacca, que estava no Sassuolo.







De acordo com a imprensa local, o jogador da seleção italiana custou por volta de 36 milhões de euros aos cofres do clube londrino, mas o valor pode aumentar em função das variáveis previstas no acordo.

Após passar pelas categorias de base de Lazio, Roma e PSV, Scamacca foi contratado em 2017 pelo Sassuolo, mas passou por uma série de empréstimos. Antes de se firmar no time neroverde, o centroavante se destacou no Genoa e foi reaproveitado na temporada seguinte pela equipe da Emilia-Romagna.

Em 36 partidas disputadas pelo Sassuolo na edição passada da Série A da Itália, Scamacca balançou as redes 16 vezes e foi o artilheiro da equipe, com um gol a mais do que Domenico Berardi.

A chegada de Scamacca aumentou para oito a quantidade de jogadores italianos que já passaram pelo West Ham, entre eles Paolo Di Canio, David Di Michele, Alessandro Diamanti e Simone Zaza. (ANSA).