West Aves envia primeira remessa de genética Embrapa para Angola

São Paulo, 22 – A West Aves enviou no domingo, 21, para Angola remessa de aves das linhagens desenvolvidas pela Embrapa Suínos e Aves para frango de corte tipo industrial (Embrapa 021) e poedeira tipo industrial (Embrapa 031). Em nota, a Embrapa Suínos e Aves disse que a parceria com a empresa, iniciada em 2022, tema como objetivo a produção e comercialização da genética brasileira nos principais polos de produção e agora atende também o exterior.

“A expectativa do povo angolano é grande com a chegada da nossa genética. Eles querem iniciar com urgência projetos que atendam a necessidade de alimentos seguros, caso das genéticas desenvolvidas pela Embrapa”, disse na nota o presidente da West Aves. Adilson Mognol.

