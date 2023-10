Weslley Papati renova contrato com o Santos por três anos: ‘Agora é me firmar e fazer história’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 17:39 Compartilhe

No Santos desde os 15 anos, e apontado como um atacante promissor, Weslley Patati renovou seu contrato nesta segunda-feira até setembro de 2026, com opção de ampliação por mais dois anos.

Natural de Presidente Dutra, no Maranhão, o jogador se destacou nas duas últimas edições da Copa São Paulo e está desde o início do ano no time profissional, onde disputou 10 partidas, sendo oito em 2023, cinco delas no Brasileirão.

Confiante que em breve pode torná-lo mais um Menino da Vila de sucesso, o Santos correu para renegociar o vínculo para não perder mais uma promessa. Patati foi recepcionado com um abraço caloroso pelo coordenador de Futebol, Alexandre Gallo, antes de assinar o novo acordo na sala do presidente Andres Rueda.

Sorridente, leu o documento e depois não escondeu sua felicidade. Após posar para fotos com a diretoria, o jogador falou da emoção em renovar e garantir a continuidade no clube da Vila Belmiro por ao menos mais três temporadas.

“Desde o primeiro dia que cheguei aqui, sempre tive um sonho de estrear pelo profissional, assinar contrato, me firmar e fazer história aqui. Estou muito feliz por estar renovando por mais três anos, com opção de mais dois. Graças a Deus dou mais um passo na minha vida, na minha carreira”, afirmou o jovem de 19 anos.

E nada de apenas ficar treinando com os mais experientes. A meta é jogar e alegrar os torcedores. “(A expectativa é) Trazer alegria para a nação. Graças a Deus estou podendo realizar mais um sonho e é isso, cada vez me firmar mais, conquistar meu espaço e dar o meu melhor.”

