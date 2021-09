Wesley Safadão, Thyane Dantas e mais seis são indiciados por vacinação irregular

Wesley Safadão, sua mulher, Thyane Dantas, e outras cinco pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (29), por peculato e infração de medida sanitária por conta da vacinação irregular contra a Covid-19, no Ceará. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, as penas somadas podem chegar a 13 anos de prisão. A produtora do cantor, Sabrina Tavares, foi indiciada apenas por infração de medida sanitária.

Thyane furou a fila da vacina contra a Covid-19 em julho. Ela tinha 30 anos na data em que se vacinou, e o calendário municipal de vacinação previa a imunização de pessoas com 32 anos ou mais.

Já Safadão e sua produtora estavam agendados para se vacinar no mesmo dia, no Centro de Eventos do Ceará, mas foram a outro posto de vacinação em um shopping. A investigação apura se eles tentavam escolher o tipo de vacina.

O trio teria contado com a ajuda de três servidores públicos da Secretaria da Saúde do Município de Fortaleza, que segundo a Polícia Civil “foram os responsáveis pelo sucesso da vacinação”. Eles também tiveram a ajuda de outras duas pessoas, que não atuavam no governo municipal.

“Ficou caracterizado que a vacinação das três pessoas investigadas decorreu de um prévio ajuste entre elas, uma pessoa próxima ao cantor e uma outra pessoa, que por sua vez, possuía contato com os três servidores públicos, descartando a hipótese de coincidência despropositada e/ou falha, a título de culpa, das pessoas que trabalhavam no local”, diz a Polícia Civil em nota.

