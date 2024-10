Wesley Safadão recebe alta do hospital: ‘Seguir o tratamento em casa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 20:25 Para compartilhar:

Wesley Safadão, 36 anos, recebeu alta do hospital e já se recupera em casa. Ele usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 3, para anunciar que agora segue os cuidados com o pós-operatório ao lado da família.

“Passando para dizer que já estou em casa, que a recuperação está boa e a primeira parte já foi. Agora é seguir o tratamento em casa”, escreveu ele ao postar uma imagem nos Stories do Instagram.

No registro, o forrozeiro aparece sorridente e barbudo, deitado na cama.

Na última terça-feira, 1º, o cantor revelou a seus fãs que havia sido submetido a uma cirurgia na coluna por conta de uma hérnia de disco.

“Da outra vez, foi na vértebra L3 e L4. Agora foi na L4 e L5. Uma cirurgia tranquila, graças a Deus! Já levantei aqui, já dei uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei, minha esposa [Thyane Dantas] está aqui do lado e [estou] tomando os remédios”, contou o artista.

O cantor fez a primeira cirurgia há cerca de dois anos. Na ocasião, ele se afastou dos palcos após sentir fortes dores na coluna e dormência nas pernas, e procurou um médico, que deu o diagnóstico de hérnia de disco.

Safadão voltou a sentir dores em julho deste ano e até cancelou shows.