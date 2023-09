Wesley Safadão fala pela primeira após pausa na carreira por conta de ansiedade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 12:16 Compartilhe

Por meio dos Stories do Instagram, o cantor Wesley Safadão, 35, que no começo do mês anunciou uma pausa nos shows por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental, após sofrer fortes crises de ansiedade, atualizou seus seguidores e fãs sobre sua fase atual.

Psiquiatra explica crise de ansiedade que fez Wesley Safadão fazer pausa na carreira

“Cada dia que passa, venho me sentindo melhor. É um processo. Em alguns momentos, a gente se sente meio estranho, tem alguns sentimentos assim, mas estou melhorando”, começou o artista. “Esses dias estou com minha família. Tenho voltado a jogar futebol. Tirei os compromissos da frente, reduzi bastante coisa. Eu precisava passar por isso para ter mais equilíbrio. São 22 anos na estrada, na correria que é a vida de um artista. O sucesso é bom, mas a gente paga um preço muito caro e alto por isso”, disse Safadão, na segunda-feira,18.

“Em 2018, eu tive um estresse grande e fui inclusive para o hospital. Mas não queria aceitar. Quando alguém chegava para mim falando para relaxar, fazer terapia, eu dizia, ‘não, vamos trabalhar’. Assim que chegou a pandemia, tive um tempo para relaxar com a família, mas depois, com o fim da pandemia, voltou com uma pegada muito forte. Ano passado, tive o problema na coluna e parei com os poucos momentos que eu tinha de andar a cavalo e jogar um futebol”, relatou.

“Nas minhas horas vagas era sempre trabalho, sempre querendo produzir algo. E isso foi desencadeando mais ainda (as crises). No dia 5 de agosto, eu tinha dois shows, estava em uma ligação e tive um pico de estresse muito forte no carro, a caminho do show. Começou a faltar ar, as mãos dormentes… Pensa na agonia. Eu não sabia se ia para o show ou para o médico. Consegui fazer os shows, mas desde esse dia venho tendo esses sintomas. Hoje, graças a Deus, menos”.

Sobre voltar aos palcos, o artista segue sem previsão. “Quero voltar para os shows mais equilibrado, com uma quantidade menor. Isso é algo que eu desejava há muito tempo. Agora é hora de botar em prática”, finalizou.

Psiquiatra explica crise de ansiedade que fez Wesley Safadão fazer pausa na carreira

A IstoÉ Gente conversou com o psiquiatra Saulo Vito Ciasca, que explicou mais sobre a crise de ansiedade que fez Wesley Safadão fazer uma pausa na carreira. (Clique no link e leia a matéria na íntegra)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias