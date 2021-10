Wesley Safadão e a mulher não aceitam acordo do MP por furarem fila da vacina

Wesley Safadão, sua mulher, Thyane Dantas, e a assessora do cantor, Sabrina Tavares, negaram nesta quinta-feira (28) um acordo ofertado pelo Ministério Público do Ceará para que a investigação sobre a vacinação irregular dos três não prosseguisse. As informações são do g1.

Eles haviam sido indiciados pela Polícia Civil há cerca de um mês por peculato e infração de medida sanitária por conta da vacinação irregular contra a Covid-19.

Thyane furou a fila da vacina para tomar o imunizante antecipadamente, já Safadão e Sabrina foram no dia correto, porém em outro posto de saúde, com a intenção de escolherem o imunizante que receberiam.

A defesa dos três havia pedido a celebração de um acordo em 14 de outubro, e ele consistia no pagamento de um valor em dinheiro (ainda a ser especificado) a uma organização social.

De acordo com uma nota do MPCE, os três não aceitaram o acordo que consistia em uma “prestação pecuniária a ser destinada a entidade pública ou privada com destinação social”. Com isso, o Ministério Público informou que a investigação criminal continuará sendo analisada.

