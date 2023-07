Wesley Safadão comemora gravação de novo DVD internacional: ‘Mais uma realização’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 14:48 Compartilhe

Wesley Safadão gravou seu segundo projeto internacional, o DVD “WS Bahamas”, na terça-feira, 11. A ocasião ocorreu em uma estrutura montada na Ocean Cay, ilha reservada da MSC, nas Bahamas, entregando o glamour que o projeto prometia, com cores que se misturavam com as águas cristalinas do local.

O DVD contou com participações de Eric Land e Michele Andrade, artistas da Camarote Shows. Logo após a gravação, Safadão esticou um pouco a apresentação e ficou por mais uma hora animando o público.

“Eu costumo dizer que é preciso fazer mais que o combinado, porque o combinado todo mundo faz, eu até passei uns 5 minutos do que eu podia lá. Foi lindo de ver a galera cantando e participando de mais uma realização na minha vida”, declarou o artista.

Entre as faixas do novo DVD estão “Ex Que Fala Mal”, “Primeira Transa”, “Vou Começar A Não Prestar”, “Posição Que Mulher Gosta”, “Vingativa”, “Ninguém Sabe”, “Pior Que Eu” e “Rua”, que estará disponível nas plataformas de áudio e no YouTube oficial do artista, nesta sexta-feira (14).

