Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 20:22 Compartilhe

O atacante Wesley, que deu a vitória ao Cruzeiro diante do Santos, por 2 a 1, não entrou em polêmica após marcar dois gols diante do Santos, pelo Brasileiro. O atacante estava a 11 jogos sem marcar e sofria pressão da torcida por um desempenho melhor. Diante da equipe paulista, mostrou que pode ser útil ao técnico Pepa neste Brasileirão. Veja no vídeo acima o que ele disse sobre sua performance.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias