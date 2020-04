Wesley, do Aston Villa, doa 150 cestas básicas para moradores de Monte Castelo

O atacante Wesley Moraes, do Aston Villa e que já foi convocado para a seleção brasileira de Tite, entrou na corrente de solidariedade para ajudar as pessoas durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O jogador doou, nesta sexta-feira, 150 cestas básicas para famílias carentes de Monte Castelo, bairro onde cresceu, em Juiz de Fora (MG).

“Estamos vivendo um momento complicado e quero ajudar para tentar amenizar essa crise. Eu nasci em Juiz de Fora, cresci em Monte Castelo e tenho muitos amigos no bairro. São famílias humildes, assim como a minha, e a gente precisa se unir para superar esse período da melhor maneira possível”, disse Wesley.

O atacante, assim como todo o elenco e comissão técnica do Aston Villa, está em isolamento social. O jogador está no Brasil, onde segue o seu processo de recuperação após passar por cirurgia do joelho direito, devido à lesão sofrida no primeiro dia do ano, quando marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Burnley, pela Premier League.

Maior contratação da história do Aston Villa, Wesley realizou 22 jogos pelo clube, marcou seis gols e deu uma assistência. Suas boas atuações pelos Villans, inclusive, o levaram a ser convocado por Tite para os amistosos da seleção contra Argentina e Coreia do Sul, em novembro de 2019.