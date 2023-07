Wesley Carvalho alerta Athletico-PR, após derrota para o Flamengo: ‘Tem que saber matar o jogo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 0:52 Compartilhe

O Athletico-PR deu adeus à Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o time paranaense teve grande volume sobre o Flamengo, mas acabou derrotado por 2 a 0 na La Ligga Arena e acabou eliminado nas quartas de finais da competição com o placar agregado por 4 a 1, porque tinha perdido no Maracanã por 2 a 1.

Durante a coletiva, o técnico Wesley Carvalho analisou o volume do time, que finalizou 28 vezes ao gol de Matheus Cunha, mas acertou com eficiência, apenas seis vezes, o que mostra que não foi eficaz em traduzir as chances em gols.

“Fizemos um grande jogo, conseguimos colocar em prática tudo que planejamos para este jogo. Empurramos o Flamengo para trás, saímos jogando, conseguimos chegar e criamos chances. Finalizamos 28 vezes. Fomos eficientes, mas não fomos eficazes. Poderíamos ter construído menos e ter matado o jogo e agora fica esse gosto amargo”, disse Wesley Carvalho, após a eliminação diante da torcida, que aplaudiu o time ao final do jogo.

O técnico ainda foi enfático ao comentar o caminho que o time precisa seguir nesta temporada: “Como disse em outras coletivas, no futebol o céu e inferno estão muito próximos um do outro. Então não posso me acomodar quando estou no céu, nem me desesperar quando estou no inferno. Temos que ter mente forte e que a vida segue, porque temos mais duas competições pela frente.”

Juntando os cacos, o treinador pediu pés no chão e foco nas próximas competições do clube. O Athletico está nas oitavas de finais da Libertadores, onde encara o Bolívar-BOL no início de agosto. No Brasileirão, é o 11º colocado, com 20 pontos e pretende melhorar sua posição até o final do primeiro turno. Com reservas, perdeu na rodada passada por 1 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, e agora tentará a reabilitação diante do Bahia, domingo, às 18h30, em Curitiba. Por coincidência os dois foram eliminados nesta noite da Copa do Brasil.

