WESG Latam anuncia ELIGASUL como parceiro técnico oficial Pro Evolution Soccer no Brasil

A ELIGASUL, liga oficial de eFootball do Ronaldinho Gaúcho, será o braço da World Eletronic Sports Games (WESG Latam) dentro da comunidade de Pro Evolution Oficial da WESG Latam 21. A parceria irá estreitar a relação entre os atletas de PES Brasil e Latam.

A WESG Latam é uma organização de e-Sports que reúne diversas modalidades de jogos em uma única instituição, e atua em mais de 120 países. Por meio da parceria com a ELIGASUL, a empresa volta os olhos ao cenário nacional de Pro-Evolution Soccer.

Anúncio do acordo foi feito nas redes sociais da ELIGASUL

CEO da ELIGASUL, Renato Sá Neto falou sobre o acordo:

Essa parceria é o reconhecimento da seriedade e profissionalismo do trabalho realizado pela ELIGASUL, em especial na organização de torneios de PES, além da boa relação que temos com a comunidade da América Latina, que participa dos nossos torneios desde 2017.

Com a parceria firmada:

1 – Os Jogos de PES da WESG Latam serão transmitidos nos canais oficiais da ELIGASUL.

2 – Os logos da WESG Latam serão divulgados em todas as redes oficiais da ELIGASUL.

3 – A ELIGASUL fará a aproximação entre a WESG Latam e as principais comunidades da América do Sul no jogo Pro Evolution Soccer.

4 – O torneio ELIGASUL Pro Latam garantirá vagas nas fases online do “WESG Latam modalidade PES21” aos dois finalistas: o vice estará garantido na 2ª fase online, e campeão entrará direto na 3ª fase virtual.

Nego Jr e Eduardinho decidirão a ELIGASUL Pro Latam na Segunda-feira

Em sua primeira edição, a ELIGASUL Pro Latam será decidida na próxima segunda-feira, dia 23, às 19h. Os atletas Nego Jr e Eduardinho fazem a final, de olho na Wesg Latam PES21. O torneio reuniu 32 atletas de oito países. A disputa pelo título será transmitida no canal da ELIGASUL no YouTube, e terá narração do Guerreiro Narrador Digital.

