Wes Anderson receberá prêmio no Festival de Veneza

VENEZA, 7 AGO (ANSA) – O cineasta americano Wes Anderson, conhecido por filmes como “Viagem a Darjeeling”, “Os Excêntricos Tenenbaums” e “A Crônica Francesa”, receberá na próxima edição do Festival de Veneza, que acontece entre 30 de agosto e 9 de setembro, o prêmio “Glory to the Filmmaker”.

A honraria homenageia personalidades que tenham marcado o cinema contemporâneo de maneira original e será entregue a Anderson em 1º de setembro, antes da projeção fora de concurso de seu novo média-metragem, “The Wonderful Story of Henry Sugar”, com Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley e Richard Ayoade.

“Wes Anderson está entre os poucos cineastas para os quais basta apenas um fotograma para reconhecer imediatamente seu estilo único e inconfundível”, afirmou o diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera.

“Seu universo remete a uma estética visionária, dominada por tons pastel, pelo cuidado maníaco com enquadramentos rigorosamente simétricos e povoado por personagens sonhadores, desajustados, incuravelmente românticos e sorridentes”, acrescentou.

Criado em 2006, o prêmio é patrocinado atualmente pela joalheria francesa Cartier e já homenageou astros como Sylvester Stallone, Al Pacino, Spike Lee, Ettore Scola, Costa-Gavras, Abel Ferrara e Ridley Scott.

Em “The Wonderful Story of Henry Sugar”, Wes Anderson conta a história de um homem rico que descobre a existência de um guru que pode ver sem usar os olhos e decide aprender essa habilidade para trapacear em jogos de azar.

A obra é adaptada de um conto do escritor britânico Roald Dahl. (ANSA).

