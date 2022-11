Werton se emociona com primeiro gol pelo Flamengo e dedica à família

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 23:45 Compartilhe

Além de garantir um ponto a mais para o Flamengo no Brasileirão, o gol de empate no Juventude, nesta quarta, teve um gosto especial para o jovem Werton. Cria do Ninho do Urubu, o atacante de 19 anos balançou a rede adversária pela primeira vez na equipe profissional.

Emocionado na saída do gramado, Werton dedicou o gol à família.

– Feliz demais pelo primeiro gol com a camisa do Flamengo. É o clube que torço desde pequeno. Infelizmente, não foi o resultado que queríamos, mas muito feliz. Esse gol vai para minha família, que lutou comigo desde criança – afirmou Werton, ao “Premiere”, completando:

– Abdicaram do sonho deles para viver o meu, que, naturalmente, virou o deles. Um beijo para minha família, esse gol vai para eles e para torcida do Flamengo. Espero dar muitas alegrias ainda – completou o atacante, natural de Benjamin Constant, no Amazonas.

Werton, aos seis anos, se mudou para Manaus. Para chegar à capital, viajou seis dias de barco. A sua chegada ao Flamengo se deu aos nove anos de idade, e o atacante tem se destacado desde então.

Em setembro deste ano, o clube prorrogou o contrato da joia até 2024, com multa rescisória estipulada em 70 milhões de euros.

