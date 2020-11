Werner faz dois, Alemanha vence e assume liderança do Grupo 4

A Alemanha conquistou grande vitória contra a Ucrânia em casa por 3 a 1 após sair perdendo na partida. Timo Werner foi o grande destaque com dois gols para levar o time ao primeiro lugar do Grupo 4, aproveitando o empate da Espanha para a Suíça. As duas campeãs do mundo se enfrentam na terça-feira para decidir quem passa de fase.

SUSTO

A Alemanha começou mostrando que ia pressionar desde o início quando Goretzka teve grande chance aos dois minutos de partida, mas finalizando mal e para fora. Aos 12, a Ucrânia abriu o placar em jogada aos trancos e barrancos de Subkov. O atacante lutou contra a defesa, encontrou Yaremchuck e o camisa nove finalizou sem chances para Neuer.

VIRADA

Após o susto, os mandantes responderam rapidamente com Sané recebendo bola em profundidade de Goretzka, limpando a marcação e finalizando para empatar. O meio-campista do Bayern obrigou Pyatov a realizar boa defesa aos 25 minutos, mas o camisa 18 conseguiu achar espaço para assistir Timo Werner com cruzamento preciso para o atacante do Chelsea virar a partida.

QUE SORTE

Na segunda etapa, a Alemanha optou por controlar a partida e conseguiu ampliar o marcador novamente com Timo Werner aproveitando cruzamento rasteiro da direita. A Ucrânia foi brava e tentou chegar com dois brasileiros naturalizados. Aos 29 minutos, Marlos recebeu uma bola no bico da grande área e finalizou na trave e aos 35 foi a vez de Júnior Moraes carimbar o poste após chute com desvio de fora da área.

ESPANHA TROPEÇA

​Após um primeiro tempo equilibrado, a Suíça saiu na frente com golaço de Freuler aos 26 minutos. A Espanha pressionou na segunda etapa e demorou para empatar o placar com Gerard Moreno. Com isso, o time de Luis Enrique fica com oito pontos, enquanto a Alemanha tem nove.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também