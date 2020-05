Werder Bremen vence Schalke e sonha com salvação na Bundesliga

O Werder Bremen, histórico clube do futebol alemão, deu um grande passo rumo à permanência na primeira divisão ao vencer por 1 a 0 o Schalke (10º), neste sábado (30) pela 29ª rodada da Bundesliga.

O autor do gol da vitória do Bremen em Gelsenkirchen foi o brasileiro Leonardo Bittencourt, pouco depois da meia-hora de jogo (32′), com um forte chute de canhota da entrada da área.

O Werder Bremen tem agora cinco jogos para buscar o que parecia ser um milagre: a permanência na elite do futebol alemão.

Com 25 pontos, o Bremen (17º) está a dois pontos de distância da vaga na repescagem pela permanência, ocupada atualmente pelo Fortuna Dusseldorf (16º), que visita ainda neste sábado o líder Bayern de Munique. A distância para o Mainz (15º), primeira equipe fora da zona de perigo, mas que perdeu por 1 a 0 para o Hoffenheim (7º), é de três pontos.

Nas outras partidas deste sábado, o Hertha Berlim (9º) e o Eintracht Frankfurt (12º) derrotaram Augsburg (14º) e Wolfsburg (6º), respectivamente.

Na briga pelo título, o Borussia Dortmund (2º) dependerá do resultado do Bayern de Munique para voltar a brigar pela liderança, mas terá que vencer no domingo o lanterninha Paderborn, enquanto o Leipzig (4º) tentará na segunda-feira (1º) recuperar a lugar no pódio tomado pelo Bayer Leverkusen (3º), que na sexta-feira venceu o Freiburg (8º).

Programação e resultados da 29ª rodada do Campeonato Alemão

– Sexta-feira:

Freiburg – Bayer Leverkusen 0 – 1

– Sábado:

Mainz – Hoffenheim 0 – 1

Schalke 04 – Werder Bremen 0 – 1

Hertha Berlim – Augsburg 2 – 0

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1 – 2

(13h30) Bayern de Munique – Fortuna Dusseldorf

– Domingo:

(10h30) B. Moenchengladbach – 1. FC Union Berlim

(13h00) Paderborn – Borussia Dortmund

– Segunda-feira:

(15h30) Colônia – RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 64 28 20 4 4 81 28 53

2. Borussia Dortmund 57 28 17 6 5 74 34 40

3. Bayer Leverkusen 56 29 17 5 7 54 36 18

4. RB Leipzig 55 28 15 10 3 70 29 41

5. B. Moenchengladbach 53 28 16 5 7 53 34 19

6. Wolfsburg 42 29 11 9 9 41 36 5

7. Hoffenheim 42 29 12 6 11 40 48 -8

8. Freiburg 38 29 10 8 11 38 41 -3

9. Hertha Berlim 38 29 10 8 11 43 50 -7

10. Schalke 04 37 29 9 10 10 34 46 -12

11. Colônia 34 28 10 4 14 44 52 -8

12. Eintracht Frankfurt 32 28 9 5 14 46 53 -7

13. 1. FC Union Berlim 31 28 9 4 15 33 48 -15

14. Augsburg 31 29 8 7 14 40 56 -16

15. Mainz 28 29 8 4 17 37 62 -25

16. Fortuna Dusseldorf 27 28 6 9 13 31 53 -22

17. Werder Bremen 25 28 6 7 15 30 59 -29

18. Paderborn 19 28 4 7 17 31 55 -24

./bds/mcd/am