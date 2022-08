Werder Bremen empata com Wolfsburg em seu retorno à Bundesliga

AFP 06/08/2022 - 13:20 Compartilhe

O Werder Bremen, clube histórico da Alemanha, empatou em 2 a 2 com o Wolfsburg neste sábado, em seu retorno à Bundesliga, após uma temporada na segunda divisão do Campeonato Alemão.

Quatro vezes campeão da Alemanha (1965, 1988, 1993 e 2004), o Werder foi rebaixado em 2021, a segunda queda de sua história – a primeira em 1980 -, mas conseguiu retornar à elite em um ano.

Jogando em casa, o Wolfsburg abriu o placar aos 11 do primeiro tempo com Lukas Nmecha, mas o Werder conseguiu a virada em dois minutos com gols de Niclas Füllkrug aos 21 e Leonardo Bittencourt aos 23.

Na segunda etapa, Joshua Guilavogui balançou as redes para os donos da casa para deixar tudo igual e dar números finais à partida.

Nos outros jogos deste sábado, o resultado mais marcante foi a goleada do Freiburg fora de casa o Augsburg por 4 a 0.

No clássico da capital, o Union Berlin venceu o Hertha Berlin por 3 a 1, mesmo placar da vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Hoffenheim.

Como visitante, o Mainz derrotou o Bochum por 2 a 1, graças aos dois gols do austríaco Karim Onisiwo.

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen fecham o dia da primeira rodada do Campeonato Alemão, que começou na sexta-feira com a goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt.

No domingo, o RB Leipzig visita o Stuttgart e o Colônia recebe o Schalke 04.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Alemão (horários de Brasília):

– Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt – Bayern de Munique 1 – 6

– Sábado:

Union Berlin – Hertha Berlim 3 – 1

B. Moenchengladbach – Hoffenheim 3 – 1

Wolfsburg – Werder Bremen 2 – 2

Bochum – Mainz 1 – 2

Augsburg – Freiburg 0 – 4

(13h30) Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

– Domingo:

(10h30) Stuttgart – RB Leipzig

(12h30) Colônia – Schalke 04

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 3 1 1 0 0 6 1 5

2. Freiburg 3 1 1 0 0 4 0 4

3. 1. FC Union Berlin 3 1 1 0 0 3 1 2

. B. Moenchengladbach 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Mainz 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Wolfsburg 1 1 0 1 0 2 2 0

. Werder Bremen 1 1 0 1 0 2 2 0

8. Colônia 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0

. Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0

. Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0

. RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0

. Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Bochum 0 1 0 0 1 1 2 -1

15. Hertha Berlim 0 1 0 0 1 1 3 -2

. Hoffenheim 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Augsburg 0 1 0 0 1 0 4 -4

18. Eintracht Frankfurt 0 1 0 0 1 1 6 -5

