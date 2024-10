Wendel Silva celebra entrosamento rápido no Santos: ‘Me adaptando muito bem e muito feliz’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 17:01 Para compartilhar:

O Santos fez diversas contratações na janela de transferências do meio do ano para melhorar o desempenho na Série B, mas apenas o centroavante Wendel Silva se tornou titular com Fábio Carille. Mesmo desconhecido, o jogador rapidamente se entrosou e comemora a fácil adaptação.

Com a baixa produtividade de Julio Furch e Willian Bigode, Carille cobrou a chegada de um homem-gol e Wendel Silva, contratado no dia 19 de agosto, caiu como uma luva no esquema do treinador. Já fez gol decisivo nas sete partidas disputadas, com participação direta em outros cinco gols, deixando o time melhor ofensivamente.

“Vim do futebol europeu, estou me adaptando muito bem e muito feliz. Ainda continuo me adaptando junto com o grupo e buscando o meu melhor futebol aqui. Eu não esperava ser tão rápida assim (a adaptação), fui pego de surpresa, mas fico feliz pelo meu momento e espero continuar assim”, afirmou o atacante.

Além de melhorar o ataque santista, Wendel Silva mostrou ser pé quente e com ele em campo o Santos não sabe o que é derrota na Série B. São quatro vitórias e três empates desde que o camisa 19 chegou ao clube.

Segunda-feira o Santos visita o Goiás, na Serrinha, e Wendel Silva espera manter a invencibilidade e ajudar em nova vitória. O duelo ocorre às 21h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada. “Vai ser um jogo bem difícil. Estamos sem perder há um tempo, mas cada jogo é um jogo. Vamos lá para buscar os três pontos e seguir até o nosso objetivo”, disse.