Wendel fala sobre adaptação no Zenit: ‘Fui muito bem recebido’ Meio-campista brasileiro chegou do Sporting e já treina com a equipe russa

Contratado pelo Zenit, Wendel falou sobre suas primeiras impressões do clube russo. De acordo com o brasileiro, ele foi muito bem recebido e disse que Malcom o ajudou.

– Estou muito bem. Fui extremamente bem recebido no Zenit e isso vai facilitar a minha adaptação. O clima aqui é bem mais frio do que em Portugal, mas vou me habituar rapidamente. Falei com o Malcom e ele só me disse coisas boas sobre a equipe e o clube. No meu primeiro dia aqui, pude comprovar tudo o que ele me disse – revelou o meio-campista.

Com a estreia na Liga dos Campeões se aproximando, Wendel se colocou à disposição e disse que quer melhorar para ajudar a equipe.

– Estou em boa forma, mas vou ter que trabalhar ainda mais para poder estar apto para ajudar a equipe na Liga dos Campeões.

