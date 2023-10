Wembanyama vence 1ª pelos Spurs na prorrogação; Nuggets, Celtis e Warriors também triunfam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/10/2023 - 9:06 Para compartilhar:

Victor Wembanyama foi decisivo na primeira vitória do San Antonio Spurs nesta edição da NBA na noite desta sexta-feira. Após ter atuação apagada na derrota para os Mavericks na estreia, a nova sensação da NBA foi fundamental no triunfo por 126 a 122 dos Spurs sobre o Houston Rockets. Quem também conseguiu sua primeira vitória foi o Golden State Warriors. O atual campeão Denver Nuggets e o Boston Celtics ganharam novamente nesta noite.

Central dos Spurs, Wembanyama fez a cesta de empate da partida no tempo regulamentar, abriu o marcador na prorrogação e terminou com 21 pontos e 12 rebotes (16 pontos, oito rebotes e três bloqueios aconteceram no segundo tempo e na prorrogação). Devin Vassell foi o cestinha dos Spurs na partida, com 25 pontos, marca alcançada por também por Alperen Sengun, dos Rockets. Fred VanVleet colaborou com outros 24 pontos pelo time do Texas.

“Eu amo, amo mesmo vencer. É o que eu mais amo na vida. Então, é claro, foi ótimo. Voltando ao vestiário, o técnico Gregg Popovich me lembrou que esta foi minha primeira vitória na história da NBA. Fiquei orgulhoso por um momento, orgulhoso de mim mesmo. É claro que esta é apenas uma vitória e temos muitas outras por vir e também muitos jogos duros pelo caminho”, disse Wembanyama.

O atual campeão da NBA começa a nova temporada empilhando vitórias em grandes jogos. A vítima da vez foi o Memphis Grizzlies, que jogou em casa e não deu vida fácil ao adversário, chegando a tomar a frente do placar no último quarto. O confronto acabou 108 a 104 para os Nuggets, com Jamal Murray e Nikola Jokic fazendo 22 pontos cada. O sérvio ainda pegou 12 rebotes e deu sete assistências. Jaren Jackson Junior foi o maior pontuador dos Grizzlies, com 21 e nove rebotes, seguido pelo reforço Marcos Smart, com 20 pontos.

O Golden State Warriors foi até Sacramento para buscar sua primeira vitória na NBA, após tropeço contra os Suns. Stephen Curry anotou incríveis 41 pontos e garantiu o resultado positivo para o time de São Francisco por 122 a 114. Do outro lado, De’Aaron Fox desafiou a estrela dos Warriors e fez 39 pontos, mas não impediu a derrota dos Kings.

O Boston Celtics é mais um a iniciar a NBA com duas vitórias em dois jogos. Nesta sexta, eles bateram o Miami Heat por 119 a 111. Derick White foi o cestinha com 28 pontos ao lado de Tyler Herro. Bam Adebayo e Jaylen Brown fizeram 27 cada.

Um dos grandes destaques individuais da noite foi Luka Doncic, que anotou 49 pontos, 10 rebotes e sete assistências na vitória do Dallas Mavericks por 125 a 120 sobre o Brooklyn Nets. Uma cesta de três pontos de Alex Caruso a três segundos do fim deu uma emocionante vitória ao Chicago Bulls por 104 a 103 sobre o Toronto Raptors. Jordan Clarkson fez parecido para dar o triunfo ao Utah Jazz sobre o Los Angeles Clippers. O jogo acabou 120 a 118.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Memphis Grizzlies 104 x 108 Denver Nuggets

Charlotte Hornets 99 x 111 Detroit Pistons

Boston Celtics 119 x 111 Miami Heat

Atlanta Hawks 120 x 126 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 105 x 108 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 126 x 122 Houston Rockets

Chicago Bulls 104 x 103 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 125 x 120 Brooklyn Nets

Utah Jazz 120 x 118 Los Angeles Clippers





Sacramento Kings 114 x 122 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 97 x 102 Orlando Magic

Acompanhe os jogos deste sábado:

Detroit Pistons x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Phoenix Suns x Utah Jazz

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias