Wells Fargo tem queda no lucro do 1º trimestre para US$ 4,619 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/04/2024 - 8:31 Para compartilhar:

O Wells Fargo registrou lucro líquido de US$ 4,619 bilhões no primeiro trimestre de 2024, divulgou nesta sexta-feira, 12, o banco norte-americano. O resultado corresponde a lucro diluído por ação ordinária de US$ 1,20, ante previsão de US$ 1,06 de analistas ouvidos pela FactSet.

O lucro foi menor que em igual período do ano passado, quando a empresa acumulou US$ 4,991 bilhões, ou US$ 1,23 por ação.

Em comunicado, o Wells Fargo disse que os números foram afetados por despesas adicionais relacionadas a uma avaliação especial da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) imposta em fevereiro para recuperar perdas estimadas nos seus fundos.

Segundo o Wells Fargo, as despesas resultaram em perdas de US$ 284 milhões, ou US$ 0,06 por ação.

O Wells Fargo teve receita de US$ 20,863 bilhões neste início de ano, um pouco maior do que a do primeiro trimestre de 2022, que somou US$ 20,729 bilhões. O número superou a projeção da FactSet, de US$ 20,194 bilhões.

No comunicado, o CEO Charlie Scharf avaliou que o balanço mostrou “resultados sólidos” para o trimestre, demonstrando “o progresso que continuamos a fazer para melhorar e diversificar nosso desempenho financeiro”.

Após a publicação do balanço, a ação do Wells Fargo caía 0,86% às 8h18 (de Brasília) no pré-mercado em Nova York.