Wells Fargo não está conseguindo monitorar crimes financeiros, diz regulação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 20:56 Para compartilhar:

Agência regulatórias dos Estados Unidos afirmaram que o Wells Fargo está com dificuldades com suas obrigações em monitorar crimes financeiros, o mais recente desafio no esforço de anos do banco para se recuperar de uma série de escândalos, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Ao mesmo tempo, o banco enfrenta uma ação judicial alegando ter permitido a operação de um suposto esquema Ponzi, uma espécie de esquema de pirâmide, de US$ 490 milhões.

Uma porta-voz do Wells Fargo disse que o banco contesta as alegações do processo e cooperou com as autoridades em sua investigação.

Ps reguladores repreenderam privadamente o Wells Fargo várias vezes desde o início do ano passado por supervisão inadequada de atividades criminosas em seu banco de consumo, disseram as fontes.

Foram identificadas preocupações pela Federal Reserve (Fed) e pelo Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês). O trabalho de correção do banco continua e uma penalidade pública, como uma ordem de consentimento, não foi descartada, disseram as fontes. F

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias