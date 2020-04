Wells Fargo decepciona em lucro no 1º trimestre, mas receita com juros agrada

O Wells Fargo informou nesta terça-feira que registrou lucro líquido de US$ 653 milhões no primeiro trimestre de 2020, o que representa apenas uma fração do ganho de US$ 5,86 bilhões que obteve em igual período do ano passado. Na mesma comparação, o lucro por ação caiu de US$ 1,20 para US$ 0,01, ficando bem abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,38.

Já a receita do banco americano entre janeiro e março somou US$ 17,7 bilhões, ante US$ 21,61 bilhões no mesmo intervalo de 2019. Neste caso, a projeção da FactSet era de US$ 19,4 bilhões.

Apesar de decepcionar em lucro e receita, o Wells Fargo obteve US$ 11,31 bilhões em receita com juros no primeiro trimestre, número que superou o consenso de US$ 10,9 bilhões da FactSet, ainda que tenha caído 8% na comparação anual.

Às 9h24 (de Brasília), no pré-mercado em Nova York, a ação do Wells Fargo subia cerca de 2%. Com informações da Dow Jones Newswires.