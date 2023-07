Wells Fargo anuncia recompra de ações de US$ 30 bi e eleva dividendos a partir de setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 20:13 Compartilhe

O banco Wells Fargo anunciou que irá realizar um programa de recompra de ações ordinárias de até US$ 30 bilhões. Segundo comunicado oficial do banco, o programa será executado de acordo com a estrutura interna de adequação de capital da empresa, considerando condições do mercado, mudanças nos requisitos de capital regulatório e outros fatores de risco.

Ainda, o banco também anunciou que seu conselho de administração aprovou um aumento de seus dividendos, de US$ 0,30 por ação para US$ 0,35 por ação, a ser pago no dia 1º de setembro a acionistas registrados até o 4 de agosto.

Às 19h00 (de Brasília), a ação do Wells Fargo avançava 3,34% no after hours da Bolsa Nova York

